أساتذة الطب في المستشفيات الكبرى يناقشون الاستقالات الجماعية اليوم الاثنين

سيعقد الأساتذة في خمس كليات طب كبرى في سيول اجتماعات اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستقيلون من جامعاتهم وسط الاحتجاجات الجماعية المستمرة منذ شهر بواسطة الأطباء المتدربين اعتراضا على قرار الحكومة بزيادة حصص القبول في كليات الطب.
وسوف يعقد أساتذة الطب في جامعة سيول الوطنية اجتماعا عاما في الساعة الخامسة من مساء اليوم ليقرروا ما إذا كان سيتم إطلاق عمل مشترك مثل تقديم استقالات جماعية.
وكان أساتذة جامعة سيول قد قرروا في وقت سابق تقديم استقالات بشكل جماعي إذا لم يحدث تغيير في الوضع بحلول اليوم الاثنين.
وسوف تعقد لجنة طوارئ مكونة من أساتذة الطب في جامعة "يون سيه" اجتماعا اليوم أيضا لمناقشة تحركاتهم المستقبلية.
وكانت لجنة توجيهية للطوارئ مكونة من أساتذة الطب في جميع أنحاء البلاد قد قررت يوم السبت الماضي البدء في تقديم استقالات يوم 25 مارس الجاري ما لم تشارك الحكومة في جهود حل النزاع الحالي.
يذكر أن يوم 25 مارس هو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للأطباء المتدربين الغائبين، حيث تم إخطارهم ببدء تعليق تراخيصهم في ذلك الموعد.
وتخطط الحكومة للبدء في تنفيذ تعليق التراخيص لأولئك الذين يفشلون في تقديم البيانات ذات الصلة بحلول الموعد النهائي.