أساتذة الطب في المستشفيات الكبرى يناقشون الاستقالات الجماعية اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيعقد الأساتذة في خمس كليات طب كبرى في سيول اجتماعات اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستقيلون من جامعاتهم وسط الاحتجاجات الجماعية المستمرة منذ شهر بواسطة الأطباء المتدربين اعتراضا على قرار الحكومة بزيادة حصص القبول في كليات الطب.وسوف يعقد أساتذة الطب في جامعة سيول الوطنية اجتماعا عاما في الساعة الخامسة من مساء اليوم ليقرروا ما إذا كان سيتم إطلاق عمل مشترك مثل تقديم استقالات جماعية.وكان أساتذة جامعة سيول قد قرروا في وقت سابق تقديم استقالات بشكل جماعي إذا لم يحدث تغيير في الوضع بحلول اليوم الاثنين.وسوف تعقد لجنة طوارئ مكونة من أساتذة الطب في جامعة "يون سيه" اجتماعا اليوم أيضا لمناقشة تحركاتهم المستقبلية.وكانت لجنة توجيهية للطوارئ مكونة من أساتذة الطب في جميع أنحاء البلاد قد قررت يوم السبت الماضي البدء في تقديم استقالات يوم 25 مارس الجاري ما لم تشارك الحكومة في جهود حل النزاع الحالي.يذكر أن يوم 25 مارس هو الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للأطباء المتدربين الغائبين، حيث تم إخطارهم ببدء تعليق تراخيصهم في ذلك الموعد.وتخطط الحكومة للبدء في تنفيذ تعليق التراخيص لأولئك الذين يفشلون في تقديم البيانات ذات الصلة بحلول الموعد النهائي.