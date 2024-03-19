هيئة التأمين الصحي الكورية تشدد نظام التأمين الصحي للمُعالين الأجانب

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أعلنت هيئة التأمين الصحي الوطنية الكورية أمس الاثنين أنها سوف تشدد نظام التأمين الصحي للمُعالين الأجانب ابتداء من شهر أبريل القادم حتى يكون أكثر عدالة ومعقولية.يذكر أنه في الوقت الحالي يمكن لكل من الأجانب والكوريين المغتربين التأهل على الفور كمُعالين بمجرد دخولهم لكوريا الجنوبية، طالما أنهم يستوفون معايير العلاقة مع المُشترِك العامل أو متطلبات الدخل والممتلكات. ومع ذلك، بدءا من 3 أبريل، سيُطلب من مُعالِي المواطنين الأجانب في كوريا وكذلك الكوريين الذين يعيشون في الخارج، الإقامة في كوريا الجنوبية لأكثر من ستة أشهر للتأهل لتغطية التأمين الصحي الحكومي.لكن هذه التعديلات ستسمح أيضا ببعض الاستثناءات، حيث سيتمكن القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما والأزواج والمواطنون الأجانب الحاصلون على تأشيرات الطلاب "دي 2" أو "دي 4-3"، والعمال المهاجرون بتأشيرة "إي 9" والمقيمون الدائمون بتأشيرة "إف 5" والمهاجرون المتزوجون من كوريين بتأشيرة ""إف 6"، من الحصول على فوائد الرعاية الصحية على الفور.وتأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تسعى فيه هيئة التأمين الصحي الوطنية إلى منع ما يسمى بـ"الركاب المجانيين" من استغلال نظام التأمين الصحي والقدوم إلى كوريا فقط للحصول على مزايا الرعاية الصحية.