الحكومة الكورية تبلغ كبار أعضاء الجمعية الطبية بتعليق تراخيصهم

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أخطرت الحكومة الكورية بعض كبار المسؤولين في اللجنة التوجيهية للطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية بأنه سيتم تعليق تراخيصهم الطبية.وقال "باك ميونغ ها" رئيس قسم الشؤون التنظيمية في لجنة الطوارئ، إنه تلقى الإخطار أمس الاثنين، موضحا أنه ينص على تعليق رخصته لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من يوم 15 أبريل، كما اتضح أن رئيس لجنة الطوارئ "كيم تايك او" تلقى أيضا مثل هذا الإشعار.وكان وزير الصحة قد أرسل في وقت سابق إخطارات مسبقة بتعليق التراخيص إلى "كيم" و"بارك"، وقال إن أولئم الأطباء انتهكوا أمر الحكومة بمنع التحريض على الاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين.وأكد "باك" في تصريحات لقناة "كي بي إس" أنه لم يحرّض على الاحتجاجات الجماعية التي قال إنها تمت طوعا بواسطة الأطباء المتدربين وطلاب الطب، وأضاف أنه يدرس رفع دعوى لدى القضاء الإداري ضد الحكومة.