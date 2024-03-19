الحكومة تسلم إشعارا عاما بأمر العودة إلى العمل لـ 1308 أطباء متدربين

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أصدرت الحكومة الكورية إشعارا عاما بأمر العودة إلى العمل يتضمن أسماء أكثر من 1300 طبيب متدرب غادروا مواقع عملهم احتجاجا على الزيادة المخطط لها في حصص القبول في كليات الطب.ونشرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ذلك الإشعار العام أمس الاثنين على موقعها على الإنترنت، لإبلاغ الأطباء المتدربين البالغ عددهم 1308 بأن الإشعار، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، قد تم "تسليمه" الآن.وفي هذا المنشور، أمرت الوزارة الأطباء المتدربين بالعودة فورا إلى مستشفياتهم واستئناف العلاج الطبي بمجرد رؤية الإشعار، محذرة من أن أولئك الذين يتحدون الأمر قد يواجهون تهما جنائية وفقا لقانون الطب.وسلمت الحكومة إخطارات بأمر العودة إلى العمل إلى منازل الأطباء المتدربين الذين توقفوا عن العمل منذ 20 فبراير، لكن لم يتم تسليم الإخطارات للبعض بسبب صعوبة التحقق من العناوين.وفي الوقت نفسه، عقد أساتذة الطب في جامعة سيول الوطنية اجتماعا أمس الاثنين قرروا فيه تقديم استقالات جماعية يوم الاثنين القادم.وسوف تعلن لجنة الطوارئ المكونة من أساتذة الطب بجامعة "يون سيه"، والتي عقدت اجتماعا أيضا أمس، عن نتائج الاجتماع اليوم.