تقرير يتوقع انخفاضا حقيقيا في الأيدي العاملة في كوريا بدءا من عام 2028

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توقع تقرير رسمي أن يحدث انخفاض حقيقي في عدد القوى العاملة في كوريا الجنوبية بدءا من عام 2028، نتيجة لزيادة الشيخوخة وانخفاض معدلات المواليد.جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة معلومات التوظيف الكورية اليوم بعنوان "توقعات العرض والطلب على القوى العاملة على المديين المتوسط والبعيد بين عامي 2022 و2032".وتوقع التقرير أن يصل عدد القوى العاملة التي تزيد أعمارها عن 15 عاما إلى الذروة بـ29 مليونا و480 ألفا في عام 2027، ثم ينخفض بمقدار 248 ألفا بحلول عام 2032. كما توقع أن ينخفض عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار مليون و46 ألفا، بينما سيرتفع عدد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بمقدار 798 ألفا.وبالتوازي مع انخفاض عدد الأيدي العاملة، من المتوقع أن يصل عدد الحاصلين على فرص عمل إلى ذروته بـ28 مليونا و789 ألفا في عام 2027، ثم ينخفض بمقدار 391 ألفا بحلول عام 2032.وأشار التقرير أن كوريا في حاجة إلى 894 ألفا من القوى العاملة الإضافية حتى عام 2032 من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي على المدى البعيد بما يتراوح بين 2.1% و1.9 %.ومن أجل التعامل مع مشكلة انخفاض عدد السكان العاملين، اقترحت اللجنة تعزيز تشجيع العمال المحتملين، بمن في ذلك الشباب والنساء وكبار السن، على دخول سوق العمل، وزيادة إنتاجية العمل من خلال توسيع العرض وتحسين المهارات بناء على التنبؤات الدقيقة للطلب على العمالة.