الاتحاد الكوري للتبادلات الدولية يفتتح مدرسة إلكترونية للعلوم الكورية

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صرح الاتحاد الكوري للتبادلات الدولية اليوم بأنه سيفتتح مدرسة إلكترونية دولية من أجل نشر العلوم الكورية في الخارج، بدءا من شهر مارس الجاري.وأوضح الاتحاد أنه يهدف بهذه الخطة إلى المساهمة في تطوير العلوم الكورية في الخارج من خلال تقديم محاضرات حول العلوم واللغة الكورية عبر الإنترنت، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في عدد الأساتذة المتخصصين من خلال زيادة عدد الجامعات التي يتم فيها إلقاء محاضرات حول العلوم الكورية.وفي هذا السياق، أبرم الاتحاد مذكرات تفاهم مع 12 جامعة بما في ذلك جامعات "كيونغ هي" و"كوريا" و"سيول" و"سونغ كيون" و"هان كوك للدراسات الأجنبية".وبناء على هذه المذكرات من المتوقع أن يتم تقديم أكثر من 700 محاضرة للجامعات الأجنبية على مدار 3 أعوام حتى عام 2026، بحيث يستمع إليها حوالي 20 ألفا من طلاب الدراسات العليا في تلك الجامعات الأجنبية.وقال "كيم كي هوان" رئيس الاتحاد الكوري للتبادلات الدولية إن منح المدرسة الإلكترونية التي كان قد تم وقفها بسبب جائحة كورونا، تقرر استئنافها لأول مرة منذ 4 أعوام تلبية للطلب على تلقي المحاضرات في الخارج، معربا عن أمنيته بأن تسهم هذه المذكرة في إتاحة الفرصة للمزيد من الطلاب الجامعيين في الخارج لدراسة العلوم واللغة الكورية.