موجة برودة ربيعية تجتاح كوريا اليوم الأربعاء

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تشهد كوريا الجنوبية موجة برودة ربيعية اليوم الأربعاء، مع توقعات بتساقط ثلوج في المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن المناطق الجبلية في مقطعة كانغ وان ستشهد ما بين 5 إلى 15 سنتيمترا من الثلوج طوال اليوم، بينما ستشهد المناطق الداخلية الشمالية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات من الثلوج.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية على معظم أنحاء البلاد، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة المنخفضة في الصباح بين سالب أربع درجات مئوية وأربع درجات، بما في ذلك درجة واحدة في سيول، وهو ما يعتبر أقل بأربع إلى خمس درجات مقارنة بالأمس الثلاثاء.وسوف تكون أعلى مستويات لدرجات الحرارة بعد الظهر مماثلة أو أقل قليلا من الأمس، حيث تصل إلى ما بين ست و13 درجة، بما في ذلك تسع درجات في سيول.وتوقعت الهيئة أيضا أن يصل الغبار الناعم إلى مستويات عالية في جميع أنحاء البلاد خلال اليوم الأربعاء.