أساتذة الطب في جامعة سونغ كيون كوان يقررون تقديم استقالات

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قرر أساتذة الطب في جميع ما يسمى بـ"المستشفيات الخمسة الكبرى" في سيول الاستقالة احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب، مع انضمام أساتذة الطب في جامعة "سونغ كيون كوان" إلى هذه الخطوة.وتم اتخاذ القرار من قبل أساتذة جامعة "سونغ كيون كوان" خلال اجتماع عام للجنة الطوارئ لأساتذة الطب بعد ظهر أمس الثلاثاء. وقالت اللجنة إن الأساتذة قرروا تقديم استقالات فردية في وقت واحد وفي الوقت المناسب.وأوضحت اللجنة أنها أجرت استطلاعا اعتبارا من يوم الجمعة الماضي ولمدة خمسة أيام، وشمل 880 أستاذا في الطب في جامعة "سونغ كيون كوان" والمراكز الطبية التابعة لشركة سام سونغ، وتبين من خلاله أن 83% من المشاركين يؤيدون العمل الجماعي.ودعت اللجنة الحكومة إلى التوقف عن المطالبة بزيادة حصص القبول في كليات الطب والدخول في حوار مع الأطباء.وفي وقت سابق، قرر أساتذة الطب في جامعة سيول الوطنية وجامعة "يون سيه" البدء في تقديم استقالات بشكل جماعي يوم الاثنين القادم.