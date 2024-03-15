الفنان في من بي تي إس يصدر مقاطع فيديو تصوّر ردود الفعل على أغنية فريندس

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كشف "في" عضو فرقة بي تي إس عن 3 مقاطع فيديو تصوّر ردود الفعل احتفالا بإصدار الأغنية الرقمية المنفردة الجديدة "فريندس".وقالت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمي إليها "في" اليوم إنه مقاطع الفيديو تُظهر العديد من النجوم البارزين بمن فيهم "لي جونغ جيه"، و"أيو"، و"لي جين اوك"، و"يوم جونغ آه"، والمخرج "نا يونغ صوك"، إلى جانب بعض الفرق الأخرى التابعة للشركة مثل "تي إكس تي"، و"ليسيرافيم"، و"توس".وأوضحت بيك هيت ميوزيك أن العلاقات الإنسانية الواسعة التي يتمتع بها الفنان "في" المشهور بالعناية الخاصة بالأشخاص من حوله قد ساهمت كثيرا في إنجاح هذا المشروع، مشيرة إلى أن المشاركين تمتعوا بمقاطع الفيديو بأساليبهم الخاصة بما في ذلك اتباع الغناء مع الإيقاع وتحليل مشاهد الفيديو.وقد انضم إلى هذه العملية الممثلون "باك صو جون" و"تشيه او شيك"، و"باك هيونغ شيك"، المعروفون بعلاقاتهم الوطيدة مع "في"، حيث قاموا بتصوير فيديو في بيت "في" رغم غيابه بسبب الخدمة العسكرية.وقالوا إنه بما أن أغنيته الجديدة ستصدر، فسوف نقضي بعض الوقت في الرد وتعزيز صداقتنا في منزله وهو غائب عنه.وعلقت الناقدة الغنائية "كيم إي نا" التي ظهرت في الفيديو على الأغنية الجديدة قائلة "إنها أغنية تشعرك بالوحدة والبهجة في نفس الوقت، لتكون أنسب أغنية للفنان في".