دعوات الحوار تتزايد داخل المجتمع الطبي

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تزايدت الدعوات إلى الحوار داخل المجتمع الطبي الكوري بعد أن بدأت الحكومة تنفيذ خطتها لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفي طالب بدءا من العام الدراسي 2025.وقد ظهر رئيس اللجنة الطارئة لأساتذة كليات الطب في كوريا "بانغ جيه صونغ" على قناة "واي تي إن" الإخبارية أمس الخميس حيث طلب إجراء حوار مع الحكومة، وألمح إلى إمكانية تراجع أساتذة الطب عن تقديم الاستقالات الجماعية ابتداء من يوم الاثنين.وقال "بانغ" إن ذلك سيكون ممكنا إذا ألغت الحكومة إجراءاتها ضد الأطباء المتدربين المضربين عن العمل ووفرت منتدى للحوار.وأضاف أن أساتذة كليات الطب ليسوا ضد توسيع حصص القبول، واقترح أن يناقش المجتمع الطبي والحكومة تخصيص حصص القبول للعام القادم بناء على بيانات موضوعية، مشيرا إلى أن الأساتذة لا يعتقدون أن توسيعها بمقدار ألفي مقعد هو قرار موضوعي.