الاتحاد الأوربي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية لدعمها روسيا

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دعا الاتحاد الأوربي إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تقديمها دعما عسكريا لروسيا.وأعلنت قمة الاتحاد الأوربي في بيانها الختامي أمس الخميس أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوربي دعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفرض المزيد من العقوبات أيضا على بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية لدعمها روسيا.وكان مجلس الاتحاد الأوربي قد أعلن يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي أنه أقر الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية، بمن في ذلك وزير الدفاع الكوري الشمالي "كانغ سون نام"، ومديرية الصواريخ الكورية الشمالية.ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاتحاد الأوربي إجراءات متابعة بشأن فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.