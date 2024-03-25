كوريا الجنوبية تقدم تعازيها لروسيا في حادث إطلاق النار المميت

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن تعازيها لأسر ضحايا حادث إطلاق النار المميت الذي وقع في قاعة حفلات موسيقية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن مقتل حوالي 140 شخصا.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس إن كوريا الجنوبية تتضامن مع الشعب الروسي في حزنه، معربة عن أملها في الكشف عن المسؤولين عن الهجوم من خلال إجراء تحقيقات سريعة. وفي الوقت نفسه، قالت سفارة كوريا الجنوبية لدى روسيا إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا كوريين جنوبيين في ذلك الهجوم.وأوضحت السفارة أنها راجعت وزارة الطوارئ الروسية ووجدت أنه لا يوجد كوريون جنوبيون بين المصابين أو القتلى في الهجوم.وأضافت أن القائمة الأولية للوفيات التي نشرتها وزارة الصحة الروسية لا تحتوي أيضا على أسماء لما يبدو أنه لمواطنين كوريين. وقد أرسلت السفارة إشعارا استشاريا للسلامة إلى أفراد الجالية الكورية، ودعت إلى توخي المزيد من الحذر.وكان مسلحون قد فتحوا النار على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو مساء يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 140 شخصا وإصابة العشرات.