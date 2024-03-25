الرئيس يدعو إلى اتباع نهج مرن في تعليق تراخيص الأطباء المتدربين

Photo : KBS News

أمر الرئيس يون صوك يول رئيس الوزراء هان دوك سو بالتشاور مع الحزب الحاكم للبحث عن طريقة مرنة للتعامل مع مسألة تعليق التراخيص الخاصة بالأطباء المتدربين وسط الاحتجاجات الجماعية المطولة للأطباء.وقال المكتب الرئاسي أمس الأحد إن يون طلب أيضا من هان تشكيل "هيئة استشارية بناءة" للسعي إلى إجراء حوار مع الأطباء.وأوضح المكتب الرئاسي أن هذا الأمر صدر بناء على طلب من الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم هان دونغ هون بعد أن أجرى محادثات مع أساتذة الطب في وقت سابق من يوم أمس. وقد عقد هان دونغ هون اجتماعا مغلقا مع قادة رابطة أساتذة الطب الكوريين في الساعة الرابعة من مساء الأحد في مستشفى سيفيرانس في سيول.وخلال الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة، طلب المسؤولون في رابطة أساتذة الطب الكوريين من رئيس حزب قوة الشعب إقناع الحكومة بإتاحة فرصة للحوار مع الأطباء، قائلين إنهم سيقنعون أيضا مجموعات الأطباء والأطباء المتدربين بالمشاركة في المحادثات.وبعد الاجتماع، صرح هان دونغ هون للصحفيين بأنه طُلب منه التوسط لضمان أن يظل الحوار بين الحكومة والمجتمع الطبي بناءً.