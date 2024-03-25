انخفاض معدلات تأييد الرئيس يون إلى 36.5%

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى مستوى 36% ، بينما لم يتبق سوى أقل من 3 أسابيع على إجراء الانتخابات العامة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2509 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 36.5%، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 61%، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبهذا تكون معدلات تأييد الرئيس "يون" قد سجلت انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن بلغت 41% في الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطلاع آخر للرأي أجري خلال يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس أجري على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 37%، بانخفاض نسبته 0.8%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 42.8%، بزيادة نسبتها 2%. ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.