أساتذة كليات الطب يقدمون استقالات بدءا من اليوم

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سيقدم أساتذة كليات الطب في كوريا الجنوبية استقالات بدءا من اليوم الاثنين احتجاجا على سياسة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وأصدرت اللجنة الطارئة لأساتدة كليات الطب بيانا اليوم أعلنت فيه عن تقديم استقالات جماعية.وشارك في إصدار البيان أساتذة 19 كلية طب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات: سيول الوطنية، وكوريا، ويون سيه، وأول سان.وقالت اللجنة الطارئة إن محاولة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفين، تعد تجاهلا للجهود المبذولة لمنع حدوث كارثة طبية، وغطرسة من الحكومة واستخفافا بحياة المواطنين وسلامتهم.وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بشرطين مسبقين للحوار بينها وبين الحكومة، وهما إلغاء الإجراءات القضائية ضد الأطباء المتدربين المضربين، وتشكيل لجنة استشارية بين الحكومة والدوائر الطبية التي تضم الأطباء المتدربين، ليتم من خلالها وضع سياسات طبية للبلاد، بما في ذلك حصص الالتحاق بكليات الطب، على أساس مبادئ علمية.