خطط حكومية لدعم الإنتاج المحلي من اليوريا باستخدام صندوق استقرار سلاسل التوريد

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ستقوم الحكومة الكورية بمراجعة خطط دعم الإنتاج المحلي من اليوريا من خلال استخدام صندوق تبلغ قيمته 5 تريليونات وون، سيتم إنشاؤه هذا العام لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد.وكانت تلك الخطط من بين المشروعات التي تمت مناقشتها في اجتماع عُقد أمس الاثنين بحضور ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة الخارجية وهيئة المشتريات العامة بالإضافة إلى بعض الشركات الكبرى المتخصصة.وركز الاجتماع على إنشاء وتنويع سلاسل التوريد لثماني مواد تعتمد فيها كوريا الجنوبية اعتمادا كبيرا على الصين، بما في ذلك اليوريا ومواد الكاثود ومواد أشباه الموصلات والمغنيسيوم والموليبدينوم.وقالت الحكومة الكورية إنها تخطط لاستخدام الصندوق لدعم الشركات التي ستقوم ببناء منشآت لإنتاج اليوريا داخل البلاد.ومن خلال هذه الخطوة، تهدف الحكومة بشكل أساسي إلى منع النقص الخطير في اليوريا، الذي عانت منه كوريا الجنوبية اعتمادا على العرض والطلب غير المستقرين لهذا المركّب في الصين، التي تعتبر أكبر منتج لليوريا على مستوى العالم.