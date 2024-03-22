مرور 6 أعوام على انطلاق فرقة ستراي كيدز

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احتفلت فرقة "ستراي كيدز" الغنائية الكورية أمس الاثنين بالذكرى السادسة على انطلاقها في عالم الغناء.وقالت شركة "جيه واي بي إنترتينمنت" التي تنتمي إليها الفرقة، إن "ستراي كيدز" التي كانت قد ظهرت رسميا يوم 25 مارس 2018، قد احتفلت بالذكرى السادسة على انطلاقها من خلال صور تم عرضها لأول مرة ومقاطع فيديو قصيرة، نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تواصلت الفرقة مع معجبيها داخل وخارج البلاد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب في الساعة العاشرة من صباح أمس.يذكر أن فرقة ستراي كيدز تمكنت من تحقيق نجاح كبير كفرقة متقدمة ضمن الكي بوب من خلال استمرار النمو في السنوات الست الماضية.وفي شهر نوفمبر من العام الماضي تصدرت الفرقة قائمة "بيلبورد 200" للألبومات الرئيسية الأمريكية بألبوم "راك ستار". ودخلت الأغنية الرئيسية "راك" قائمة بيلبورد "هوت 100" الرئيسية لأول مرة من بين الجيل الرابع من فرق الكي بوب. كما أقامت الفرقة جولة غنائية ناجحة حول العالم بعنوان "مانياك" شملت 18 مدينة، وانتهت في ملعب "بنك كاليفورنيا" في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل من العام الماضي.وتخطط الفرقة للمشاركة في مهرجانات موسيقية كبرى في الخارج بما في ذلك مهرجان "آي - دايز" في مدينة ميلانو الإيطالية في شهر يوليو القادم، ومهرجان "بي إس تي هايد بارك" في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة في يوليو أيضا، ومهرجان "لوللا بالوزا شيكاغو" في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة في شهر أغسطس القادم.ومن المتوقع أيضا أن تعقد لقاءها الرابع الرسمي مع محبيها المحليين في ملعب الجمباز في حديقة الأولمبياد في سيول في الفترة من 29 إلى 31 من شهر مارس الجاري.