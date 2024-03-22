الرئيس يون يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العناصر المناوئة للوطن

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على أهمية وحدة الصف الشعبي من أجل منع العناصر المناوئة للوطن من زعزعة الأمن وتهديد سلامة الشعب.جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح اليوم في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" بالعاصمة سيول، حيث تحدث الرئيس عن الذكرى الرابعة عشرة لحادث إغراق السفينة العسكرية الكورية الجنوبية "تشون آن" بواسطة طوربيد كوري شمالي.وقال الرئيس إن بعض العناصر تحاول تقسيم الرأي العام من خلال تحريف وتزوير الحقائق ذات الصلة بذلك الحادث، بل وتقدم على إهانة ذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والمحاربين القدامى وأسر ضحايا الحادث، مشددا على أن ذلك الأمر بمثابة إضعاف للأمن القومي وتهديد لسلامة الشعب.وأكد الرئيس على ضرورة تعزيز الوضع الأمني لكي يمكن حماية الحرية والسلام والازدهار، وكذلك الهوية الوطنية القائمة على الديمقراطية الحرة واقتصاد السوق.وتعهد الرئيس بالحفاظ على ذكرى الـ46 جنديا الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن والشعب والضابط "هان جون هو" الذي لقي حتفه خلال عملية البحث عن الضحايا بعد غرق السفينة.