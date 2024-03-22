إقامة مراسم الذكرى الـ14 على حادث إغراق السفينة تشون آن

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أقيمت مراسم تذكارية اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 14 عاما على مصرع 46 جنديا في القوات البحرية في حادث إغراق السفينة العسكرية الكورية الجنوبية "تشون آن" بواسطة كوريا الشمالية، وذلك في مركز قيادة الأسطول الثاني التابع للقوات البحرية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي.وحضر المراسم حوالي 200 شخص، بمن في ذلك أعضاء أسر الضحايا وضباط من القوات البحرية، حيث أعرب "يانغ يونغ مو" رئيس أركان القوات البحرية في كلمة أمام المراسم عن إشادته بتفاني وتضحيات المحاربين الـ46، وقدم التعازي والاحترام لأسرهم ولقدامى المحاربين.وبعد انتهاء المراسم، تفقد أعضاء أسر الضحايا وقدامى المحاربين معرض السفينة الغارقة "تشون آن"، والسفينة "تشون آن" التي تم إنشاؤها كسفينة جديدة للحراسة من أجل تخليد ذكرى ضحايا الحادث.يذكر أن سفينة الدورية الكورية الجنوبية "تشون آن" كانت قد تعرضت لهجوم مفاجئ بطوربيد كوري شمالي في الساعة التاسعة و22 دقيقة من مساء يوم 16 مارس 2010، عندما كانت تقوم بمهمة أمنية في المياه القريبة من جزيرة "بيك نيونغ"، وكان على متنها 104 من أفراد الطاقم، وقد لقي 46 منهم حتفهم، بينما تم إنقاذ 58.