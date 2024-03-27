كوريا الشمالية تقول إنها ستتجاهل وترفض أي اتصالات مع اليابان

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قالت كيم يو جونغ، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بيونغ يانغ سوف تتجاهل وترفض أي اتصال أو مفاوضات مع اليابان.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة أمس الثلاثاء، قالت كيم إن اليابان ليس لديها أقل قدر من الشجاعة لتغيير التاريخ وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتخاذ الخطوة الأولى باتجاه إنشاء علاقات جديدة مع كوريا الشمالية.وأضافت كيم أن اليابان حاولت طرح القضايا النووية والصاروخية على جدول أعمالها، وهو أمر لا علاقة لطوكيو به. وزعمت كيم أن اليابان طلبت أولا عقد قمة مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، لكن مثل تلك القمة غير مهمة بالنسبة لبيونغ يانغ، لأن النظام الكوري الشمالي لا يرغب في أن يُستغل بواسطة رئيس الوزراء الياباني لرفع معدلات تأييده المتدهورة.وكانت كيم قد قالت في بيان أصدرته أول من أمس الاثنين إن طوكيو نقلت رغبتها في عقد قمة ثنائية، بينما علق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على ذلك بأنه لم يتم تحديد أي شيء في هذا الشأن.