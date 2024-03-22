كوريا ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

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رحبت حكومة كوريا الجنوبية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء إن القرار الأخير تم تقديمه بشكل مشترك من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وأضاف أن سيول لعبت دورا بناء في عملية التفاوض على القرار.وأعرب المتحدث عن أمل كوريا الجنوبية في أن يتم التوصل من خلال هذا القرار إلى حل وسط بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.وأضاف أن سيول سوف تواصل المشاركة بنشاط في جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة بين إسرائيل وحركة حماس.وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في وقت سابق من يوم أول من أمس الاثنين قرارا يدعو للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.