الأحزاب السياسية تبدأ حملاتها للانتخابات العامة

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بدأت الحملات الانتخابية الرسمية التي تستمر لمدة 13 يوما، للانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 10 أبريل القادم.وبدأ الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" ومسؤولو اللجنة الانتخابية في الحزب حملتهم الانتخابية في سوق "غاراك" في منطقة "سونغ با" في شرق العاصمة سيول، في الدقيقة الأولى من صباح اليوم الخميس.كما بدأ زعيم حزب المعارضة الرئيسي "لي جيه ميونغ" واللجنة الانتخابية للحزب الحملة الانتخابية في محطة "يونغ سان" في سيول في الساعة العاشرة صباح اليوم.وبدأ حزب العدالة الخضراء، المعارض الصغير، حملته الانتخابية في موقع حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" في منتصف الليل.وبدأ حزب المستقبل الجديد، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون"، وحزب الإصلاح الجديد، الذي شكله زعيم حزب قوة الشعب السابق "لي جون صوك"، حملتيهما الانتخابية في سوق "غاراك" ومحطة الإطفاء في منطقة "يونغ دونغ بو" على التوالي.وسيبدأ حزب إعادة بناء كوريا، بقيادة وزير العدل السابق "تشو كوك"، حملته الرسمية في محطة "سنتام سيتي" في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.