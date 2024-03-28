كوريا الجنوبية تفشل في الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للسندات العالمية

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فشلت كوريا الجنوبية في الانضمام إلى مؤشر السندات الحكومية العالمي الذي تديره شركة "فوتسي راسل".وقالت الشركة أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية ستبقى على قائمة المراقبة من أجل الترقية المحتملة لمستوى إمكانية الوصول إلى السوق من المستوى الثاني إلى الأول، وإدراجها في مؤشر السندات الحكومية الرئيسي الذي سيتم نشره في سبتمبر 2024.وأضافت أن السلطات الكورية تعمل على تعزيز مبادراتها لتحسين إمكانية وصول المستثمرين العالميين إلى سوق رأس المال في البلاد.وفي سبتمبر 2022، تمت إضافة كوريا الجنوبية إلى قائمة المراقبة لمؤشر السندات الحكومية العالمية، وهو مؤشر واسع النطاق مصمم لقياس أداء أسواق السندات الحكومية، بما في ذلك العملات المحلية والسندات السيادية للدول المتقدمة الكبرى.وتتخذ "فوتسي راسل" قرارات منتظمة بشأن إدراج السندات الحكومية في المؤشر في شهري مارس وسبتمبر، بناء على حجم إصدار السندات الحكومية والتصنيف الائتماني السيادي وإمكانية الوصول إلى السوق.ويضم المؤشر 24 دولة رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان، وتبلغ قيمة الأموال التي تتبع المؤشر ما يقرب من 2.5 تريليون دولار أمريكي.