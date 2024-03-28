محامي سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا يدعي براءة موكله

Photo : KBS News

قال المحامي الذي يمثل سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا ووزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" إن موكله تعامل مع مهامه بنزاهة وفقا للسلطات التي يمنحها له القانون، مؤكدا أنه لم يرتكب أمرا غير قانوني على الإطلاق، في إشارة إلى مزاعم تدخل "لي" في التحقيق في وفاة أحد أفراد مشاة البحرية.وأدلى المحامي "كيم جيه هون" بهذا التصريح في لقاء مع الصحفيين أمس الأربعاء، بعد أن قدم وثيقة من 11 صفحة تطالب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، بسرعة استدعاء "لي".وقال المحامي "كيم" إنه طلب المضي قدما في التحقيقات بأسرع ما يمكن، مؤكدا أنه تم تقديم جميع الأدلة، وشكك في المزاعم المثارة بشأن السفير "لي".وبوجه خاص، قال إن "لي" لم يمارس أي ضغط لإزالة اسم قائد الفرقة من قائمة المشتبه بهم في تهمة القتل غير العمد لعريف مشاة البحرية "تشيه سو كيون". وقد لقي العريف "تشيه" حتفه بعد أن جرفته المياه الجامحة في أثناء عمليات بحث وإنقاذ لأشخاص فُقدوا في فيضان.وأضاف "كيم" أن فريق التحقيقات التابع لقوات مشاة البحرية لا يمتلك سلطة التحقيق، وبالتالي لا يمكن إثبات تهمة الضغط الخارجي في ذلك التحقيق، مؤكدا أن الاتهام هو مناورة سياسية.