توقعات بقرب إطلاق قمر استطلاع عسكري كوري شمالي

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قالت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية اليوم إن كوريا الشمالية تستعد حاليا لإطلاق قمر اصطناعي إضافي للاستطلاع العسكري، موضحة أن السلطات الكورية الشمالية قامت بتركيب درع للتستر في مجمع "صو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة "دونغ تشانغ ري" في مدينة "تشول سان" بمقاطعة شمال "بيونغ آن".وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة "يون هاب" للأنباء أنه تم تركيب درع التستر في مجمع إطلاق الأقمار الاصطناعية في البحر الغربي مؤخرا، موضحة أن كوريا الشمالية تقوم عادة بتركيب مثل هذا الدرع قبل إطلاق قذيفة على مستوى صاروخ بالستي عابر للقارات، وبالتالي فمن المعتاد أن يعتبر إنشاء درع على منصة الإطلاق دليلا على اقتراب موعد الإطلاق.وقالت المصادر أيضا إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" كان قد أعلن عن إطلاق أقمار اصطناعية للاستطلاع 3 مرات خلال هذا العام، ولهذا من المتوقع أن تطلق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا في غضون شهر أبريل القادم، ولكن من الصعب التنبؤ بموعد إطلاقه بدقة.وصرح مصدر عسكري آخر بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر اصنطاعي للاستطاع، ولكن ليس قريبا جدا، نظرا لعدم وجود قاذفة حتى الآن على منصة للإطلاق.يذكر أن كوريا الشمالية ظلت، عندما تطلق قمرا اصطناعيا، تخطر اليابان مسبقا بذلك، نظرا لأنها دولة تنسيق مناطق الملاحة مع الكوريتين وفقا لخدمة التحذير الملاحي العالمية (WWNWS).وقد نجحت كوريا الشمالية في وضع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في مداره للمرة الأولى في محاولتها الثالثة في شهر نوفمبر من العام الماضي، لكن بعض التقارير أفادت بأن القمر لا يعمل بشكل صحيح.