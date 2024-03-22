انطلاق لجنة المنتدى الاقتصادي الكوري الأمريكي

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قرر رجال الأعمال الكوريون العاملون في الولايات المتحدة حشد الجهود لتمرير قانون خاص في الكونغرس الأمريكي يستهدف منح تأشيرات عمل خاصة للكوريين، أو ما يسمى بـ "قانون تأشيرة العمل - كي".وأقام رجال الأعمال الكوريون في الخارج بقيادة أعضاء الاتحاد الكوري للتجارة الدولية، حفلا لإطلاق لجنة المنتدى الاقتصادي الكوري الأمريكي، حيث تقرر أن يتولى "هوانغ صون يونغ" رئيس فرع الاتحاد في ولاية "نيو جيرسي"، منصب رئاسة لجنة المنتدى.وخلال الحفل، قررت اللجنة أيضا وضع مسألة تمرير قانون "تأشيرة العمل - كي" كأولوية قصوى لها، والانخراط في أنشطة ترويجية مكثفة في الولايات المتحدة، والضغط من أجل التشريع القانوني الذي يستهدف أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.يذكر أن "تأشيرة العمل - كي" عبارة عن مشروع قانون يطلب من الحكومة الأمريكية إصدار ما يصل إلى 15 ألف تأشيرة عمل مهني (H-1B) سنويا للمواطنين الكوريين الحاصلين على تعليم ومهارات متخصصة، وقد تم رفعه إلى مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين في شهر أبريل من العام الماضي.وتبلغ عدد تأشيرات العمل المهني حاليا ما يصل إلى 80 ألفا سنويا، وبالتالي تحتدم المنافسة بين المتخصصين من كل دول العالم الراغبين في الحصول على تلك التأشيرة الأمريكية.وإذا تم إقرار هذا القانون فسوف تكون كوريا قادرة على تأمين حصة سنوية تصل إلى 15 ألفا بغض النظر عن الحد الأقصى لتأشيرات العمل المهني الأمريكية.