اختيار السيارة إي في 9 من كيا كأفضل سيارة لهذا العام

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تم اختيار السيارة الرياضية الكهربائية كبيرة الحجم موديل "إي في 9" من شركة كيا الكورية كأفضل سيارة لهذا العام.وفازت السيارة "إي في 9" بالجائزة الكبرى المسماة "جائزة سيارة هذا العام على مستوى العالم"، في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية لعام 2024" الذي أقيم في معرض السيارات الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، أمس الأربعاء، كما تم اختيار السيارة باعتبارها سيارة العام الكهربائية أيضا.وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار السيارة "آيونيك 5 إن" من شركة هيون ديه للسيارات كسيارة العام ذات الوظائف المتطورة، وبالتالي تكون مجموعة "هيون ديه" قد فازت بثلاث جوائز في حفل هذا العام. وكانت هيون ديه قد فازت بأفضل جوائز 4 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة، عن موديلاتها "تيلورايد" في عام 2020، و"آيونيك 5" في عام 2022، و"آيونيك 6" في عام 2023 إلى جانب "إي في 9 " هذا العام.ويقع مقر لجنة توزيع جوائز السيارات العالمية، التي انطلقت عام 2004، في مدينة "تورونتو" الكندية، ويقوم من خلالها فريق حكام مكون من 100 صحفي متخصص في السيارات من 32 دولة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والدول الأوربية والصين، باختيار أفضل السيارات عالميا.واختارت اللجنة هذا العام أفضل سيارة في 6 مجالات، وهي: سيارة العام، وسيارة العام الكهربائية، وأفضل تصميم سيارة لهذا العام، وسيارة العام ذات الوظائف المتطورة، وسيارة العام الفاخرة، وسيارة العام الحضرية.