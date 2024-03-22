الناخبون الكوريون في الولايات المتحدة يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

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أدلى الناخبون الكوريون الجنوبيون الذين سجلوا للتصويت المسبق، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول للتصويت في الخارج حسب توقيت الولايات المتحدة، ضمن الانتخابات العامة الكورية الثانية والعشرين.ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الأول من شهر أبريل القادم في مراكز الاقتراع بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" ومدن "نيويورك" و"لوس أنجلوس" و"أتلانتا" وغيرها، وسوف تعمل بعض المراكز لمدة 3 أيام بدءا من يوم الغد 29 مارس.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، فإن العدد الإجمالي للناخبين في الولايات المتحدة، بمن في ذلك المقيمون الدائمون والمقيمون المؤقتون، الذين سجلوا للتصويت المسبق في هذه الانتخابات العامة، يبلغ 33 ألفا و615، بانخفاض نسبته 17% مقارنة بعدد الناخبين المسجلين خلال الانتخابات العامة السابقة الحادية والعشرين، والذي بلغ 40 ألفا و562.وقالت التقارير إن الكثير من الناخبين الذين سجلوا مسبقا للتصويت في الخارج، بما في ذلك مركز الاقتراع التابع للقنصلية الكورية العامة في مدينة لوس أنجلوس في غرب الولايات المتحدة حيث يتركز معظم الكوريين، قد أبدوا استعدادهم للمشاركة في الانتخابات من خلال زيارة مراكز الاقتراع منذ وقت مبكر من صباح أمس.