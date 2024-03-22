تعافي عدد السياح الأجانب لكوريا إلى 86% مما قبل جائحة كورونا

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قالت مؤسسة تنمية السياحة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في شهر فبراير الماضي بلغ مليونا و30 ألف شخص، بزيادة نسبتها 115% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل 86% مما كان عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.وحسب الدول، فإن الصين كانت أكثر دول العالم من حيث عدد السياح الزائرين لكوريا الجنوبية بـ344 ألف شخص، وتلتها اليابان بـ184 ألفا، وتايوان بـ97 ألفا، والولايات المتحدة بـ63 ألفا، ثم فيتنام بـ40 ألف شخص.تجدر الإشارة إلى أن عدد السياح من كل من الولايات المتحدة وتايوان في شهر فبراير الماضي شهد زيادة بنسبة 8.4% و2.3% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما وصل عدد السياح من الصين واليابان إلى مستوى 76% و86% على التوالي مما كان عليه في عام 2019.وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب لكوريا في شهري يناير وفبراير مليونا و910 آلاف شخص، بزيادة نسبتها 109.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد السياح الكوريين للخارج في فبراير مليونين و512 ألف شخص، بزيادة نسبتها 45.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.