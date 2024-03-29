وزير الدفاع الكوري يجتمع مع نظيره التايلاندي في سيول

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عقد وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" محادثات مع نظيره التايلاندي "سوتين كلونغ سانغ" في سيول أمس الخميس.وأشاد الوزيران بشدة بالإنجازات التي تحققت في التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك صادرات كوريا الجنوبية من الأرتال العسكرية إلى تايلاند، ومشاركة كوريا الجنوبية في مناورات "كوبرا غولد" التي تقودها قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والجيش التايلاندي، وقد ناقش الجانبان سبل توسيع نطاق هذا التعاون.وأعرب "شين" عن امتنانه للحكومة التايلاندية والجيش التايلاندي للمساهمة المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، حيث أشار إلى أن تايلاند قاتلت إلى جانب كوريا الجنوبية في الحرب الأهلية الكورية كعضو في قيادة قوات الأمم المتحدة.ومن جانبه، قال "سوتين" إن أنظمة الأسلحة التي صدرتها كوريا الجنوبية إلى بلاده لها دور محوري في جهود الدفاع التايلاندية. وأضاف أنه سيبحث المزيد من مشروعات التعاون الدفاعي خلال زياراته لمواقع الصناعات الدفاعية الرئيسية في كوريا الجنوبية.