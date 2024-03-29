انتهاء إضراب سائقي الحافلات في سيول بعد التوصل لاتفاق بشأن الأجور

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انتهت المفاوضات حول الأجور بين نقابة عمال الحافلات في سيول وإدارة شركات الحافلات بعد 11 ساعة من بدء الإضراب العام أمس الخميس، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق جديد.وأعلنت مدينة سيول في الساعة 3:20 من بعد ظهر أمس أن سائقي الحافلات النقابيين وجمعية شركات النقل في سيول توصلوا إلى اتفاق جديد للأجور، سيحصل السائقون بموجبه على زيادة في الأجور بنسبة 4.48% وبدل عطلة بقيمة 650 ألف وون.ومع إبرام الاتفاق، ألغت نقابة سائقي الحافلات إضرابها العام الذي بدأ في الساعة الرابعة صباحا واستأنفت عملياتها العادية.كما ستعود وسائل النقل الرئيسية مثل مترو الأنفاق والحافلات المستأجرة، التي كان من المقرر تمديدها بسبب الإضراب، إلى العمل بوتيرتها العادية.وكان سائقو الحافلات النقابيون قد أعلنوا في وقت سابق من يوم الخميس فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق في حوالي الساعة الثانية صباحا، وبدؤوا الإضراب العام في الساعة الرابعة صباحا.