إدارة مدينة سيول تنفي زيادة أجرة الحافلات بعد اتفاق زيادة أجور السائقين

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قالت إدارة مدينة العاصمة سيول إنها ستتحمل عبئا ماليا إضافيا بسبب اتفاق الأجور الجديد الذي تم إبرامه مع سائقي الحافلات النقابيين، لكن تلك الزيادة في الأجور لن تؤدي إلى زيادة في أجرة الحافلات على الفور.وأدلى مدير إدارة النقل في بلدية مدينة سيول "يون جونغ جانغ" بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن اتفاق الأجور الجديد الذي ينص على زيادة أجور السائقين بنسبة 4.48% وبدل عطلة بقيمة 650 ألف وون.وأشار "يون" إلى أن أجرة الحافلات قد تم رفعها بالفعل بمقدار 300 وون في أغسطس الماضي، وبالتالي فمن غير المرجح أن تتم زيادة أجرة الحافلات في الوقت الحالي.وقال إنه على الرغم من أن الأعباء المالية لإدارة المدينة ستزداد مع زيادة أجور سائقي الحافلات، إلا أنه سيتعين إيجاد طرق أخرى لتحقيق أرباح من خلال التكاتف بين العمال والإدارة.وشدد "يون" على الحاجة إلى تحسين الأنظمة الخاصة بالتعامل مع الاضطرابات العامة في حالة إضراب سائقي الحافلات، مشيرا إلى عدم وجود بند إلزامي حول ضرورة توفير نسبة معينة من الموظفين في الخدمة في أثناء الإضرابات، بينما يوجد مثل هذا البند في قطاع مترو الأنفاق.