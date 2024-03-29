صدور تحذيرات من الغبار الأصفر في منطقة العاصمة سيول والمنطقة الوسطى

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غطى الغبار الأصفر القادم من مناطق منغوليا الداخلية معظم أجزاء المنطقة الوسطى في كوريا الجنوبية.وأصدرت وزارة البيئة الكورية تحذيرا اليوم الجمعة من الغبار الناعم لمعظم أجزاء منطقة العاصمة سيول، وكذلك الأجزاء الشمالية من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة "كانغ وان".ويتم إصدار التحذير من الغبار الناعم عندما يصل المتوسط في الساعة لمستويات الغبار الناعم "بي إم 10"، أي الجسيمات التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، إلى كثافة 300 ميكروغرام لكل متر مكعب لمدة تزيد على ساعتين.كما صدرت تحذيرات بدرجة أقل من الغبار الناعم في أجزاء أخرى من المنطقة الوسطى.ويُنصح كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض الجهاز التنفسي بالبقاء داخل المنازل.