ارتفاع الناتج الصناعي الكوري للشهر الرابع في فبراير

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ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في فبراير الماضي، على خلفية زيادة إنتاج أشباه الموصلات.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 115.3 نقطة في فبراير، مسجلا زيادة للشهر الرابع على التوالي.وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع بوجه عام بنسبة 3.1%، بفضل ارتفاع إنتاج الرقائق بنسبة 4.8% وزيادة إنتاج المعدات الميكانيكية بنسبة 10.3%.كما ارتفع الاستثمار في المنشآت بنسبة 10.3% على أساس شهري في فبراير، وهي أكبر زيادة في 9 سنوات و3 أشهر.ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 3.1% في فبراير مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو من العام الماضي.وارتفع المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.2 نقطة على أساس شهري إلى 99.9 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.1 نقطة إلى 100.4 نقطة.