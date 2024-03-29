سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا يعرض الاستقالة من منصبه

Photo : YONHAP News

عرض سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا ووزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" الاستقالة من منصبه، وسط الجدل الدائر حول تعيينه.وقال المستشار القانوني للسفير "لي" في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة إن السفير أعرب عن نواياه لوزير الخارجية "جو تيه يول"، وأكد أن "لي" يسعى للبقاء في سيول من أجل التحقيق الحكومي الجاري معه.وجاء هذا الإعلان وسط الانتقادات بأن تعيين "لي" مؤخرا كسفير قد منحه وسيلة للتهرب من التحقيق المفتوح ضده من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين.ويبحث المكتب في الشكوك حول تدخل "لي" في التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع في وفاة أحد جنود البحرية في أثناء عملية بحث وإنقاذ لضحايا الفيضانات في العام الماضي، بينما ينفي وزير الدفاع السابق هذه المزاعم.وقد غادر "لي" إلى كانبيرا لتولي منصبه، مما أثار المزيد من الجدل السياسي قبل الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم بشأن سبب رفع وزارة العدل حظر السفر على الرغم من التحقيق الجاري.وعاد "لي" مؤخرا إلى سيول لحضور مؤتمر حكومي مع العديد من رؤساء البعثات الخارجية.