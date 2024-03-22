معدلات تأييد الرئيس يون تبقى عند 34% للأسبوع الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" 34% للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 34%، دون تغيير عما كانت عليه في الأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 58% للأسبوع الثاني على التوالي أيضا.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 37%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 29%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما حزب "تشو كوك" للإصلاح المعارض الصغير فبلغت معدلات تأييده 12%، بارتفاع نسبته 4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.