سيول تأسف لاستخدام روسيا الفيتو لإنهاء مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية

Photo : UN Photo/Evan Schneider

وصف السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" الفيتو الروسي ضد تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، بأنه أمر يشبه إتلاف كاميرات المراقبة في أثناء ارتكاب جريمة.وأضاف السفير "هوانغ" أنه تم إنهاء أنشطة لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والمسؤولة عن مراقبة تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية بسبب "الأنانية العمياء الروسية".وقال إنه يبدو أن روسيا تهتم بدعم كوريا الشمالية التي تزودها بالذخائر الحية والصواريخ الباليستية اللازمة للحرب في أوكرانيا، بدرجة أكبر من حماية نظام الحد من الانتشار النووي والحفاظ على الأداء الكامل لمجلس الأمن.ومن جانبها، أعربت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "كيم إين إيه" في موجز صحفي اليوم الجمعة عن أسف الحكومة للفشل في تمديد عمل لجنة العقوبات على كوريا الشمالية، والتي تراقب انتهاك كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة، بسبب الفيتو الروسي.