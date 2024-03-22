اليابان تقول إنها ستواصل بذل الجهود لعقد قمة مع كوريا الشمالية

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أعرب رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عن نيته مواصلة بذل الجهود لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إن تحقيق علاقة مثمرة بين اليابان وكوريا الشمالية يتوافق مع مصالح البلدين.وأعرب "كيشيدا" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر إقامته في طوكيو عن اعتقاده بأن انعقاد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية سيسهم إسهاما كبيرا في السلام والاستقرار في المنطقة.وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد رفضت يوم الثلاثاء الماضي أي اتصال أو مفاوضات مع اليابان بشأن انعقاد مثل تلك القمة.وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة مع "كيم" تهدف إلى إعادة المختطفين اليابانيين إلى وطنهم دفعة واحدة، أم لفتح نافذة للمفاوضات، قال "كيشيدا" إن الحكومة اليابانية ستواصل جهودها لحل القضايا العالقة بموجب سياساتها الحالية.