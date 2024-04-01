وفد كوري شمالي يزور لاوس

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زار مسؤول كوري شمالي كبير لاوس حيث أكد هناك على سياسات كوريا الشمالية في تعزيز قدراتها الدفاعية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن "كيم سونغ نام" مدير الإدارة الدولية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قد التقى مع "تونغ سافان فوم فيان" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب لاوس الثوري الشعبي، في مدينة فينتيان عاصمة لاوس يوم الجمعة الماضي.وقال "فوم فيان" خلال الاجتماع إن الحزب الحاكم والحكومة في لاوس يدعمان بشكل كامل حكومة كوريا الشمالية وسياسات حزب العمال الحاكم لحماية السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم" و"فوم فيان" ناقشا سبل تطوير العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين لتلبية احتياجات العصر الجديد وتعزيز الدعم المتبادل والتضامن على الساحة الدولية.كما قام كيم بزيارة مجاملة لرئيس لاوس "تونغ لون سيسوليت" حيث نقل إليه موقف حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم بأنه سيسعى بنشاط إلى التعاون الاستراتيجي والكفاح المشترك مع لاوس لتحقيق العدالة الدولية الحقيقية.وقد قام الوفد الكوري الشمالي بقيادة كيم بزيارة لاوس بعد زيارة كل من الصين وفيتنام. ويبدو أن هذه الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز علاقات بيونغ يانغ مع الدول الاشتراكية بعد أن أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع كوبا الشهر الماضي.