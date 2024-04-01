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الكوريتان

كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لإطلاق عدة أقمار اصطناعية للتجسس هذا العام

Write: 2024-04-01 12:48:17

كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لإطلاق عدة أقمار اصطناعية للتجسس هذا العام

Photo : YONHAP News

تعهدت كوريا الشمالية بالدفع نحو التطوير الفضائي، وأكدت مجددا خطتها لإطلاق عدة أقمار اصطناعية للاستطلاع هذا العام.
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، عن "باك كيونغ سو" نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء في كوريا الشمالية، هذه التأكيدات في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، في إشارة إلى الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" العام الماضي.
وأشار إلى أن القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" نجح في تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية لكوريا الشمالية، التي تخطط لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية أخرى للاستطلاع هذا العام.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن هذا الرقم يزيد بمقدار واحد عما أعلنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الجلسة العامة لحزب العمال في نهاية العام الماضي.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي قامت فيه كوريا الشمالية بإعداد درع تستر لمنع مراقبة موقع إطلاق القمر الاصطناعي في منطقة "تونغ تشانغ ري" في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، وهو مؤشر محتمل على أن الاستعدادات جارية لإطلاق القمر الاصطناعي.


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