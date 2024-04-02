كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الثلاثاء.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت صاروخا، يُفترض أنه متوسط المدى، تم إطلاقه من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة 6:53 صباحا.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش قام على الفور بتعزيز عمليات المراقبة والحفاظ على وضع الاستعداد الكامل، مع المشاركة التفصيلية للمعلومات ذات الصلة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع الولايات المتحدة واليابان.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي بعد 15 يوما من إشراف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على مناورة بالذخيرة الحية لقاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل عملية إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بما في ذلك المدى والسرعة.