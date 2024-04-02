اليابان تقول إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي سقط خارج منطقتها الاقتصادية

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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.ووفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، قالت الوزارة اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، ويعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.وتقوم الحكومة اليابانية بتحليل تفاصيل الإطلاق.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد قالت أيضا في الساعة 6:55 من صباح اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي بعد 15 يوما من الإطلاق السابق في يوم 18 مارس.