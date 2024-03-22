سيول تفرض عقوبات على كيانات روسية ذات صلة بصفقات الأسلحة الكورية الشمالية

Photo : KBS News

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها حددت سفينتيْن روسيتين شاركتا في نقل الإمدادات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى منظمتيْن روسيتين وشخصيْن، لتورطهم في إرسال عمال كوريين شماليين إلى الخارج، كأطراف خاضعة لعقوبات مستقلة، اعتبارا من الغد الأربعاء 3 أبريل.ووفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُحظر التعاون العسكري، بما في ذلك تجارة الأسلحة، مع كوريا الشمالية، ويتوجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن السفينتين الخاضعتين للعقوبات الجديدة هما 'ليدي آل' و'أنجارا'، وقد كانتا تحملان كميات كبيرة من الحاويات وتنقلان إمدادات عسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية.وأكدت الوزارة الكورية الجنوبية أنها ستراقب عن كثب احتمال أن يكون التعويض الذي تقدمه روسيا مقابل صادرات الأسلحة الكورية الشمالية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وما إذا كان تهديدا للأمن الكوري الجنوبي، كما ستستمر في مراجعة المزيد من الإجراءات الإضافية إذا لزم الأمر.وأوضحت الوزارة أيضا أن المنظمتين الروسيتين والشخصين الذين يمثلان هاتين المنظمتين، متورطون في تمويل التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية من خلال إرسال عمال كوريين شماليين إلى الخارج، بمن في ذلك عاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات.وأضافت أن شركة "إنتيلكت" ذات المسؤولية المحددة وممثلها "سيرجي ميخائيلوفيتش كوزلوف"، قد ساعدوا في أنشطة كسب العملات الأجنبية لأكاديمية كوريا الشمالية لتطوير الدفاع من خلال توفير الوثائق اللازمة لأنشطة خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في روسيا، بينما ساعدت شركة "سوجايستبي" وممثلها "ألكسندر فيودوروفيتش بانفيلوف" في إرسال عمال كوريين شماليين إلى روسيا من خلال عدة وسائل، بما في ذلك دعم دخول العمال الكوريين الشماليين وإقامتهم في روسيا.ووفقا لتقرير لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي نُشر في نهاية الشهر الماضي، تم الحصول على حوالي 250 سجلا تظهر أن أصحاب العمل الروس قاموا بتعيين عمال كوريين شماليين بشكل غير قانوني على مدار العامين الماضيين.وحثت الحكومة الكورية الجنوبية روسيا بقوة مرة أخرى على الوقف الفوري لجميع أشكال التعاون غير القانوني مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التعاون العسكري الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن، والوفاء بالتزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت على أنها سوف تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع المجتمع الدولي.