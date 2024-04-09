المكتب الرئاسي يقول إن عدد كليات الطب التي طبّعت أعمالها وصل إلى 14

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن عدد كليات الطب التي عادت فيها الفصول الدراسية إلى طبيعتها قد ارتفع إلى 14 حتى يوم أمس الاثنين.وقال السكرتير الرئاسي الأول للشؤون الاجتماعية "جانغ سانغ يون" في مؤتمر صحفي إن كليات الطب في جامعة "كيونغ بوك" الوطنية وجامعة "جون بوك" الوطنية استأنفت الدراسة أمس الاثنين، مما رفع من عدد كليات الطب التي قامت بتطبيع الفصول الدراسية إلى 14. ونتيجة لذلك، فإن 35% من إجمالي 40 كلية طب في كوريا تقوم بتنظيم الفصول الدراسية بشكل طبيعي حاليا.وقال جانغ إن ثلاث كليات إضافية تعمل على عودة الدراسة إلى طبيعتها اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وأضاف أنه من المتوقع أن تحذو المزيد من الكليات حذوها.وحث جانغ مجددا الطلاب الذين لم يعودوا بعد إلى جامعاتهم على العودة بسرعة كمقدمي رعاية صحية سيكونون مسؤولين عن حياة الناس وصحتهم.