استطلاعات الخروج تظهر تفوق الحزب المعارض في الانتخابات

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أشارت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام الكورية عند خروج الناخبين من مراكز التصويت إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قد يفوز بأغلبية الأصوات في البرلمان القادم البالغ عدد مقاعده 300 مقعد، في الانتخابات العامة الثانية والعشرين.وأصدرت وسائل الإعلام الكبرى في كوريا الجنوبية كي بي إس وإم بي سي وإس بي إس نتائج استطلاعاتها المشتركة بعد اختتام التصويت في الساعة 6:00 من مساء اليوم الأربعاء.ووفقا لتحليل كي بي إس، من المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي المعارضة والحزب التابع له على ما بين 178 و196 مقعدا، بينما يتوقع أن يفوز حزب قوة الشعب الحاكم والحزب التابع له على ما بين 87 و105 مقاعد.وقد تم إجراء استطلاع الخروج المشترك للانتخابات البرلمانية الثانية والعشرين بواسطة شركة استطلاعات الرأي الكورية للأبحاث، وشركة هانكوك للأبحاث، وشركة "آي بي إس أو إس"، فيما بين الساعة 6 صباحا إلى 6 من مساء اليوم الأربعاء، مع ما يقرب من 359 ألف ناخب خرجوا من أكثر من ألفي مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.كما تم إجراء استطلاعات أيضا عبر الهاتف أمس الثلاثاء على 50 ألف ناخب شاركوا في التصويت المبكر وتضمين الردود في نتائج استطلاع الخروج النهائية.وتبلغ نسبة الثقة في تلك الاستطلاعات 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2.9% إلى 7.4%.