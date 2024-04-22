عمداء كلية الطب يطالبون الحكومة بتجميد قرار حصص القبول لعام 2025

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طلب عمداء كليات الطب في جميع أنحاء كوريا الجنوبية رسميا من الحكومة تجميد قرارها بزيادة حصص القبول في كليات الطب للعام القادم، عند المستوى الحالي. ووجهت الجمعية الكورية لكليات الطب، التي تمثل عمداء كليات الطب في جميع أنحاء البلاد، تلك الدعوة في بيان أصدرته أمس الأحد، وحثت الحكومة على تشكيل هيئة استشارية مع المجتمع الطبي.وقال البيان إنه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن وفشل الطلاب في العودة وحضور الفصول الدراسية، فلن يكون أمام كليات الطب خيار سوى قبول طلبات الطلاب للحصول على إجازة من أجل منعهم من الرسوب. ولم يعد العديد من الطلاب حتى الآن إلى فصولهم الدراسية وتقدموا بطلبات للحصول على إجازات غياب وسط المواجهة التي طال أمدها بين الحكومة والمجتمع الطبي بشأن زيادة حصص القبول في كليات الطب، على الرغم من أن كليات الطب لم تقبل تلك الطلبات.وإذا استمر الوضع حتى نهاية هذا الشهر، فسوف يؤدي ذلك إلى تعطيل التقويم الأكاديمي، مما سيضع الطلاب في موقف قد يفشلون فيه بشكل جماعي ويحتاجون إلى إعادة العام الدراسي. كما دعت الجمعية إلى الإسراع بإنشاء هيئة استشارية بين الحكومة والمجتمع الطبي لتحديد حصص القبول في كليات الطب بعد عام 2026.