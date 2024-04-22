أكثر من 50% من الأطباء المتدربين يوقعون عقودا مع المستشفيات التعليمية

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ظهرت دلائل على أن الأطباء المتدربين في تخصصات فرعية يعودون حاليا إلى المستشفيات بعد أن كانوا قد غادروها في البداية للانضمام إلى الاحتجاجات الجماعية ضد قرار الحومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وبحسب وزارة الصحة أمس الأحد، فإن نسبة الأطباء المتدربين الذين وقعوا عقودا مع 100 مستشفى تعليمي على مستوى البلاد قد وصلت إلى 55.6% حتى يوم الأربعاء الماضي، مقارنة بـ33.6% في أواخر فبراير. وارتفعت النسبة فيما يسمى بالمستشفيات "الخمسة الكبار" في منطقة العاصمة إلى 57.9%.وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم ارتفع مؤخرا مع عودة أطباء الصحة العامة والأطباء العسكريين الذين أنهوا خدمتهم لتوقيع عقود التدريب الطبي.ومع ذلك، من غير المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد الأطباء المتدربين إلى عودة الخدمات الطبية في كوريا إلى طبيعتها، حيث من المرجح أن يغادر أساتذة الطب، الذين بدؤوا في تقديم استقالات منذ يوم 25 مارس، المستشفيات اعتبارا من يوم الخميس.ويخطط طلاب الطب أيضا لتقديم أمر قضائي اليوم الاثنين يدعو عمداء كليات الطب إلى وقف عملية زيادة حصص القبول في كليات الطب.