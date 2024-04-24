النساء يمثلن أكثر من 90% من العاملين الجدد في كوريا خلال عام 2023

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اتضح أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين وجدوا وظائف في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2023، كانوا من النساء، وفقا لتقرير صادر عن اتحاد الشركات الكوري، أمس الثلاثاء.وقال التقرير إن أحدث الخصائص الرئيسية لسوق العمل المحلية هي أن المزيد من النساء يجدن وظائف، وأن نسبة العاملين بدوام جزئي آخذة في الارتفاع، كما يكافح الشباب للعثور على وظائف.ومن بين 327 ألف شخص وجدوا وظائف في عام 2023، كان 303 آلاف منهم، أي بنسبة 92.7% من النساء. وشكلت النساء أكثر من نصف عدد العاملين الجدد خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلى رأسهن النساء المتعلمات تعليما عاليا والمتزوجات في الثلاثينيات من العمر.وأشار التقرير إلى تزايد عدد العمال بدوام جزئي الذين يعملون أقل من 36 ساعة أسبوعيا، وسط تطبيق نظام العمل الأسبوعي المكون من 52 ساعة، وزيادة عدد الأسر ذات الدخل المزدوج، في حين وصل عدد الأشخاص العاملين بأقل من 15 ساعة في الأسبوع خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 1.26 مليون شخص.ومع ذلك، انخفض عدد الشباب الذين وجدوا وظائف بمقدار 98 ألفا في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض نسبة الشباب من بين سكان كوريا.