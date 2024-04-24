أساتذة الطب في المستشفيات الكبرى يأخذون يوما عطلة كل أسبوع

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سيأخذ أساتذة الطب في المستشفيات الكبرى على مستوى كوريا الجنوبية يوما إجازة كل أسبوع وسط المواجهة طويلة الأمد بين الحكومة ومجموعات الأطباء حول خطة زيادة حصص القبول في كليات الطب.ووفقا للمجتمع الطبي، قررت المستشفيات الكبرى في كوريا، بما في ذلك مستشفى جامعة سيول الوطنية ومركز آسان الطبي، وهما مما يسمى بالمستشفيات الخمسة الكبرى في منطقة العاصمة، أخذ يوم إجازة كل أسبوع ابتداء من الأسبوع القادم.واتخذت لجنة الطوارئ للأساتذة في كلية الطب بجامعة سيول الوطنية ذلك القرار في اجتماع عام عقدته أمس الثلاثاء، قائلة إنهم سيأخذون إجازة مرة واحدة في الأسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، بينما يخطط الأساتذة في مركز آسان الطبي لأخذ يوم إجازة كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة القادم. وقرر مستشفى جامعة "تشونغ نام" الوطنية عدم تقديم الخدمات للمرضى في العيادات الخارجية في أيام الجمعة بدءا من هذا الأسبوع. وسوف يقوم الأساتذة في هذه المستشفيات بتعليق جميع العمليات الجراحية والعلاجات للمرضى الخارجيين مرة واحدة في الأسبوع، لكنهم سيستمرون في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة وإجراء العمليات الجراحية الطارئة.وقالت لجنة الطوارئ التابعة لرابطة أساتذة الطب في كوريا، وهي ائتلاف من أساتذة كليات الطب، إن أساتذة الطب الذين تقدموا باستقالات الشهر الماضي، سوف يستقيلون اعتبارا من يوم الخميس كما هو مخطط له.