مؤشر معنويات المستهلك في كوريا يظل كما هو في أبريل

Photo : KBS News

ظلت معنويات المستهلكين في كوريا ثابتة في شهر أبريل الجاري وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الفائدة.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد وصل إلى 107 نقطة في شهر أبريل، دون تغيير عما كان عليه في مارس.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال تقرير البنك المركزي الكوري إنه على الرغم من النمو المستمر في الصادرات، إلا أن معنويات المستهلكين ظلت ثابتة بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الفائدة.وقفز مؤشر ثقة المستهلك لأسعار المساكن بمقدار 6 نقاط إلى 101 نقطة في أبريل، وسط التباطؤ في انخفاض أسعار الشقق والانتعاش الطفيف في المعاملات.وارتفع مؤشر قياس توقعات المستهلك فيما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي بنقطتين على أساس شهري إلى 100 نقطة في أبريل.وبلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3.1% في أبريل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن شهر مارس.